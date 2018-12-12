НКРЭКУ повысила средний тариф «Укргидроэнерго» на 28%, для ГАЭС понизила на 35,6%

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила средний общегодовой тариф на 2019 год для ГЭС и ГАЭС ЧАО «Укргидроэнерго» на 7,2% — 59,15 коп/кВт-ч (здесь и далее — без НДС).

Согласно принятому комиссией в среду решению, прогнозированный объем товарной продукции составит 5,990 млрд грн. Средний тариф для ГЭС вырастет на 28% — до 31,5 коп/кВт-ч, для ГАЭС снизится на 35,6% — 266,1 коп/кВт-год, передает Интерфакс-Украина.

Ставку платы за электроэнергию, отпускаемую ГЭС, в первом квартале составит 8,13 коп./кВт-ч, втором — 5,16 коп./кВт-ч, третьем — 14,83 коп./кВт-ч, четвертом — 4,01 коп./кВт-ч.

Ставка платы за рабочую мощность для ГЭС на первый квартал — 185,364 тыс. грн/МВт, второй — 123,295 тыс. грн/МВт, третий — 248,680 тыс. грн/МВт, четвертый — 103,408 тыс. грн/МВт.

Для ГАЭС ставка платы за электроэнергию будет равна: в первом квартале — 140,48 коп./кВт-ч, втором — 152,82 коп./кВт, третьем — 152,04 коп./кВт-ч, четвертом — 143,75 коп./кВт-ч.

Ставка платы за рабочую мощность ГАЭС в первом квартале — 263,790 тыс. грн/МВт, втором —376,821 тыс. грн/МВт, третьем — 386,749 тыс. грн/МВт, четвертом — 295,586 тыс. грн /МВт.

Утвержденный НКРЭУ объем инвестиционной программы на 2019 год равен 3,063 млрд грн. В частности, 1,961 млрд грн — для ГЭС, и 1,101 млрд грн — для ГАЭС.

Ранее «Укргидроэнерго» предлагало утвердить тариф для ГЭС 56,57 коп./кВт-ч, ГАЭС — 529,35 коп./кВт-ч. Таким образом, средний тариф для ГЭС/ГАЭС компания предлагала в размере 116,44 коп./кВт-ч.

«Укргидроэнерго» эксплуатирует все крупные гидроэлектростанции, расположенные на украинских участках Днепра и Днестра. Суммарная установленная электрическая мощность гидроэлектростанций компании (103 гидроагрегата) составляет 5758,1 МВт. Государство в лице Министерства энергетики и угольной промышленности владеет 100% акций общества.