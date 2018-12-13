Bitcoin потерял за месяц половину стоимости

В четверг, 13 декабря, среднерыночный курс биткоина снизился до отметки в $3400. Месяц назад криптовалюта стоила $6500, с тех пор ее цена опустилась на 47%. На прошлой неделе актив установил годовой минимум в $3280. За это же время большинство цифровых денег значительно подешевели: общая капитализация блокчейн-отрасли сократилась на 51% — с $220 млрд до $107 миллиардов.

При этом многие специалисты считают, что в ближайшее время биткоин продолжит дешеветь.