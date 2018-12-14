Reuters сообщает о возросшем риске Brexit без сделки

Риск воплощения в жизнь сценария «управляемого Brexit без сделки» об условиях дальнейшего сотрудничества между Великобританией и Евросоюзом растет. Об этом на условиях анонимности заявил агентству Reuters высокопоставленный член британского кабмина, добавив, что к такому варианту Соединенное Королевство не готово.

«Мы не готовы к Brexit без сделки, и общество также к нему не готово, — сказал министр. — „Плана Б“ нет, по крайней мере такого, который получил бы поддержку в Палате общин. То, чего премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может добиться от ЕС, не хватит, чтобы переубедить тех парламентариев, которых необходимо переубедить».

Осуществление Brexit без сделки означает отсутствие рассчитанного на два года переходного периода и необходимость для сторон в срочном порядке урегулировать ключевые вопросы, касающиеся взаимодействия ЕС и Великобритании в ряде ключевых сфер, включая авиасообщение и торговлю. Это один из наименее благоприятных сценариев для бизнеса по обе стороны Ла-Манша.

ЕС и Великобритания 25 ноября утвердили сделку по условиям Brexit, однако Мэй испытывает серьезное внутриполитическое давление, поскольку большинство членов Палаты общин отказались одобрить документ и потребовали заново согласовать условия членства Северной Ирландии в Таможенном союзе и едином рынке ЕС после Brexit.