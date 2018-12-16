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СМИ узнали о том, что Филарет едва не сорвал собор новой церкви

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СМИ узнали о том, что Филарет едва не сорвал собор новой церкви

Объединительный собор украинских православных церквей, который прошел в Киеве 15 декабря, мог бы не состояться из-за конфликта среди церковных иерархов, пишет Liga.net.

Уладить разногласия помогло вмешательство президента Украины Петра Порошенко и спикера Верховной Рады Андрея Парубия.

Как пишет издание, патриарх Константинопольский Варфоломей был категорически против, чтобы новую объединенную церковь возглавил кто-то из глав действующих в Украине церквей, он хотел увидеть во главе обновленной церкви нового человека.

Глава Украинской православной церкви киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет сам претендовал на это место, но под давлением Константинополя и администрации президента Украины отказался от притязаний. Однако при этом Филарет решил, что во главе украинской церкви должен стать близкий ему человек из УПЦ КП — митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко).

Незадолго до собора оказалось, что в случае проведения тайного голосования, а именно на этой процедуре настаивал Константинополь, победу с перевесом в девять голосов может одержать не Епифаний, которого продвигал Филарет, а митрополит Луцкий и Волынский Михаил (Зинкевич).

Источники издания рассказали, что Филарет выдвинул условие как экзархам Константинопольского патриархата, так и президенту Порошенко: Михаил не должен принимать участие в выборах. В противном случае Филарет пригрозил не пустить на собор епископов УПЦ КП и фактически сорвать его. Он обосновал свою позицию тем, что именно Епифания, а не Михаила, поддержал архиерейский собор киевского патриархата.

«Порошенко и Парубий по очереди разговаривали с Михаилом, чтобы убедить его не участвовать в выборах», — рассказал источник издания, знакомый с ситуацией. Он не уточнил, какие аргументы приводили епископу первые лица государства, но в результате переговоров митрополит Михаил согласился не участвовать в выборах и собор прошел по сценарию Филарета, выборы выиграл Епифаний, пишет Liga.net.

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Напомним, как рассказал пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий, новая церковь будет называться Православная церковь Украины (ПЦУ). Официальный титул ее предстоятеля будет звучать как «митрополит Киевский и всея Украины». 6 января он должен получить от Вселенского патриарха Варфоломея томос об автокефалии.

Объединительный собор, ПУЦ
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