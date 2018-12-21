В МИД России полагают, что погибший во львовской тюрьме россиянин был убит

Скончавшийся во Львовской тюрьме россиянин Валерий Иванов, воевавший в качестве добровольца на стороне самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), мог быть убит. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ.
В российском министерстве отметили, что 10 декабря в генконсульство РФ во Львове поступила информация из Дрогобычской исправительной колонии № 40 о смерти отбывавшего там наказание за террористическую деятельность и ведение агрессивной войны гражданина России Валерия Алексеевича Иванова. «Российские дипломаты незамедлительно посетили исправительное учреждение, в котором содержался россиянин, — продолжили в дипведомстве. — Со слов начальника колонии, Иванов скончался от травм, полученных в результате падения с лестницы-стремянки во время замены электрической лампочки».
«По имеющейся у нас информации, вскрытие показало наличие у погибшего многочисленных серьезных повреждений, в том числе перелома четырех ребер и закрытой черепно-мозговой травмы. Это дает основание предполагать умышленное убийство российского гражданина», — отметили в министерстве.
В МИД РФ указали, что по факту гибели россиянина проводится досудебная проверка, а генеральное консульство во Львове находится в контакте с полицией Украины и родственниками погибшего, в том числе для передачи тела для захоронения.
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