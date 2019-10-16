Зарубежные СМИ обратили внимание на оффшорного профессора Валерия Иванова и его сына-беглеца

Немецкие и австрийские медиа, после расследования журналистов программы «Люстратор», обратили внимание и опубликовали информацию об отмывании средств и оффшорах профессора Валерия Феликсовича Иванова, возглавляющего кафедру в Институте журналистики Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко, президента Академии украинской прессы (АУП), а также об его сыне Денисе Иванове, разыскиваемом украинскими правоохранителями. Об этом пишет UA.NEWS.

Семья Ивановых тесно связана с Австрией и Германией. Одними из основных доноров благотворительной организации АУП, которую возглавляет Валерий Иванов, являются немецкие фонды Конрада Аденауэра и Фридриха Наумана, а также посольство Федеративной Республики Германия, пишет ПроУА.

Немецкие и австрийские СМИ заинтересовала информация, что Валерий Иванов, получая деньги зарубежных фондов, выводит их на свой личный ФОП, а также на оффшорный счет панамской компании, отмечает изадание.

Валерий Иванов, бегает от журналистов уже несколько месяцев, не желая отвечать на вопросы и комментировать расследования журналистов по этим вопросам, а также по уголовным делам сына.

Сын Валерия Иванова Денис Иванов владеет и руководит компанией «Смарт Менеджер» (Smart Manager), которая, по его словам, работает на рынке Австрии. Денис Иванов пытается избежать уголовной ответственности, оказывая давления на правоохранителей, поскольку еще в 2015 году Служба безопасности Украины (СБУ) и другие правоохранительные органы заинтересовались деятельностью Дениса Иванова и его фирмы ООО «Смарт Менеджер», напоминают журналисты.

Фирму якобы продали, но в 2018 году Денис Иванов в своем Facebook, подтвердил, что владеет этой фирмой. По информации украинских СМИ, «Смарт Менеджер», сотрудники компании и отдельные блогеры причастны к информационной атаке против украинских чиновников, в том числе Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Австрии Александра Щербы.

Также стало известно, что ООО «Смарт менеджер» задолжало бюджету Украины более 200 тысяч гривен.

Журналисты из программы «Люстратор» и других СМИ обратились к своим немецким коллегам с просьбой расследовать факты коррупции, отмывания денег и противоправных действий Валерия Иванова, Дениса Иванова и его фирмы «Смарт менеджер», опубликовать материалы по данным фактам и задать вопросы немецким чиновникам и правоохранительным органам.