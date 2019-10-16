Войти
Лукашенко призвал лидеров СНГ поддержать Зеленского
дружба народов
Лукашенко призвал лидеров СНГ поддержать Зеленского
В Кабмине хотят сделать «Укрпошту» квазибанком
инициатива
В Кабмине хотят сделать «Укрпошту» квазибанком

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Зарубежные СМИ обратили внимание на оффшорного профессора Валерия Иванова и его сына-беглеца

380
Зарубежные СМИ обратили внимание на оффшорного профессора Валерия Иванова и его сына-беглеца

Немецкие и австрийские медиа, после расследования журналистов программы «Люстратор», обратили внимание и опубликовали информацию об отмывании средств и оффшорах профессора Валерия Феликсовича Иванова, возглавляющего кафедру в Институте журналистики Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко, президента Академии украинской прессы (АУП), а также об его сыне Денисе Иванове, разыскиваемом украинскими правоохранителями. Об этом пишет UA.NEWS.

Семья Ивановых тесно связана с Австрией и Германией. Одними из основных доноров благотворительной организации АУП, которую возглавляет Валерий Иванов, являются немецкие фонды Конрада Аденауэра и Фридриха Наумана, а также посольство Федеративной Республики Германия, пишет ПроУА.

Немецкие и австрийские СМИ заинтересовала информация, что Валерий Иванов, получая деньги зарубежных фондов, выводит их на свой личный ФОП, а также на оффшорный счет панамской компании, отмечает изадание.

Валерий Иванов, бегает от журналистов уже несколько месяцев, не желая отвечать на вопросы и комментировать расследования журналистов по этим вопросам, а также по уголовным делам сына.

Сын Валерия Иванова Денис Иванов владеет и руководит компанией «Смарт Менеджер» (Smart Manager), которая, по его словам, работает на рынке Австрии. Денис Иванов пытается избежать уголовной ответственности, оказывая давления на правоохранителей, поскольку еще в 2015 году Служба безопасности Украины (СБУ) и другие правоохранительные органы заинтересовались деятельностью Дениса Иванова и его фирмы ООО «Смарт Менеджер», напоминают журналисты.

Фирму якобы продали, но в 2018 году Денис Иванов в своем Facebook, подтвердил, что владеет этой фирмой. По информации украинских СМИ, «Смарт Менеджер», сотрудники компании и отдельные блогеры причастны к информационной атаке против украинских чиновников, в том числе Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Австрии Александра Щербы.

Также стало известно, что ООО «Смарт менеджер» задолжало бюджету Украины более 200 тысяч гривен.

Читайте также: Суд арестовал имущество экс-нардепа Микитася

Журналисты из программы «Люстратор» и других СМИ обратились к своим немецким коллегам с просьбой расследовать факты коррупции, отмывания денег и противоправных действий Валерия Иванова, Дениса Иванова и его фирмы «Смарт менеджер», опубликовать материалы по данным фактам и задать вопросы немецким чиновникам и правоохранительным органам.

СМИ, Валерий Иванов
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 16 октября 2019
Вторник, 15 октября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Когда большинство становится меньшинством?

Когда большинство становится меньшинством? Когда его последовательно превращают в молчащую массу. Сторонников мирного процесса, широкого компромисса, нового национального диалога - подавляющее большинство в Украине. И это было очевидно и после Майдана 2014, потому что благодаря сторонникам компромисса и мира победил Порошенко в первом туре.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Что нужно усовершенствовать в Программе Правительства

Программа действий Правительства должна стать рабочим документом для проведения экономической политики. Поэтому, кроме декларативных задач, в ней должно содержаться описание практических действий, порядок и сроки их внедрения. На мой взгляд, при общей стратегически правильной положительной направленности этого документа, в нем недостаточно именно тактических средств реализации стратегии, а в избытке слишком оптимистичных предположений и ожиданий.
Валерий Щербина
Валерий Щербина
аналитик ОО «Институт мониторинга ринка инфраструктуры»

Удержится ли на посту глава ГФС Киевской области Кавылин

Учитывая ход внедрения налоговой и таможенной реформы, можно с уверенностью сказать, что ликвидация ГФС и образование новой Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы поставила в сложное положение не налогоплательщиков, заинтересованных в максимальной прозрачности и открытости государственных органов, а укоренившихся, коррумпированных чиновников , «вросших» в свои кресла.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016