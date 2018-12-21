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На Гандзюк могли напасть из-за ее позиции по незаконной вырубке леса, – СБУ

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На Гандзюк могли напасть из-за ее позиции по незаконной вырубке леса, – СБУ

Правоохранители отрабатывают версию нападения на активистку, советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк из-за ее активной гражданской позиции по разоблачению должностных лиц Херсонской области, причастных к незаконной вырубке леса, отмечают в Службе безопасности Украины.

«Сотрудники Главного следственного управления СБУ провели безотлагательные следственные действия в уголовном производстве по факту умышленного убийства Екатерины Гандзюк. Правоохранителями, в частности, отрабатывается одна из следственных версий относительно совершения преступления над потерпевшей в связи с ее активной общественной позицией относительно незаконной вырубки леса на территории Херсонской области и разоблачения причастных к этой преступной схеме должностных лиц органов власти и местного самоуправления Херсонской области», — говорится в сообщении СБУ на странице в Фейсбук в пятницу.

По информации спецслужбы, в рамках досудебного расследования правоохранители установили, что на территории Голопристанского, Олешковского и других районов Херсонской области «при содействии должностных лиц органов власти и местного самоуправления ведется незаконная вырубка лесов и зеленых насаждений с целью продажи древесины и получения противоправной прибыли».

В СБУ отмечают, что факты массовой вырубки леса маскируются под санитарную рубку поврежденных от пожаров деревьев, таким образом древесина легализируется для дальнейшей перепродажи.

«В настоящее время уведомлены о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст.115 Уголовного кодекса Украины, семеро фигурантов дела», — информируют в СБУ.

Напоминс, 3 декабря Юрий Луценко заявил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов нападения на Екатерину Гандзюк, которое привело к ее смерти. «В этом процессе уже объявлено о подозрении помощнику одного из народных депутатов и думаю, что в ближайшее время мы огласим еще ряд подозрений, которые окончательно покажут круг лиц, причастных к заказу, организации и исполнению этого преступления», — сказал он.

Юрий Луценко тогжа отметил, что есть «несколько десятков версий» этого преступления, но на данный момент следствие сходится на том, что найдена основная версия. «И мы видим мотив — это активность Гандзюк против одной из крупных коррупционных схем местной власти. И все, кто заказал это убийство, кто его организовывал, нами установлены», — подчеркнул генпрокурор.

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31 июля 2018 года утром в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой Екатерину Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева.

4 ноября Е.Гандзюк скончалась.

СБУ, Екатерина Гандзюк
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Пятница, 21 декабря 2018
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