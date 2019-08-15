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Луценко обвинил СБУ в сокрытии показаний по делу Гандзюк, там отрицают

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Луценко обвинил СБУ в сокрытии показаний по делу Гандзюк, там отрицают

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что в Службе безопасности Украины (СБУ) скрывали материалы допросов, которые могли расширить круг причастных к убийству херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

«Мы планировали закончить следствие не позднее прошлой пятницы, и вручить Мангеру (председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер — ИФ) материалы для ознакомления. Но появился новый человек, который предположительно даст новые показания, которые вероятно расширят число участников заговора», — сообщил Луценко в интервью интернет-изданию «Цензор.нет», опубликованному в четверг.

По его словам, Генпрокуратура ожидает свидетельства от СБУ уже неделю.

«Буквально вчера стало понятно, что аналогичные показания, которые мы ждем от свидетеля, уже есть у СБУ, а в деле не находились. Допрос был скрыт. Об этом я сегодня получил рапорт. В показаниях свидетеля со ссылкой на другого человека говорится, что наказать Катю приняли решение на встрече, где кроме Мангера, были и другие люди», — подчеркнул генпрокурор.

В то ж время Служба безопасности Украины заявляет, что не скрывала никаких материалов, в том числе материалов допроса свидетеля, которые могли расширить количество подозреваемых в заказе нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.

«Допрос свидетеля, который показал, что, по словам другого лица, ему известно о том, что варианты незаконного, в том числе насильственного воздействия на Екатерину Гандзюк, обсуждались в Херсоне в июле 2018 года при участии нескольких лиц, состоялся 5 марта 2019 года. Следователи и оперативные сотрудники СБУ сразу начали проверку этих и других важных обстоятельств, о которых также сообщил свидетель», — сказано в сообщении пресс-центра СБУ в Фейсбук в четверг.

В Службе безопасности утверждают, что вышеуказанный протокол допроса свидетеля приобщен к материалам уголовного производства по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и Алексей Левин (Москаленко) в совершении преступления против Екатерины Гандзюк, предусмотренного ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.121 Уголовного кодекса Украины (соучастие в причинении умышленного тяжкого телесного повреждения).

«В то же время, копия указанного протокола допроса свидетеля приобщена к материалам уголовного производства по обвинению Торбина С. (экс-участник АТО Сергей Торбин — Ред.) и других лиц (всего 5) в совершении нападения на Екатерину Гандзюк — том 24 листы дела 1-8», — сообщают в СБУ.

Также, по информации спецслужбы, с материалами указанного уголовного производства, в том числе и с копией указанного протокола свидетеля ознакомилась сторона защиты.

Материалы уголовного производства по обвинению Торбина и других с сопроводительным письмом от 20 мая 2019 года СБУ направило в Ген прокуратуру для поддержания государственного обвинения.

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Также, по информации Службы безопасности, копия указанного протокола допроса приобщена к материалам уголовного производства по обвинению экс-помощника народного депутата Игоря Павловского (том № 3 листа дела 56-63), которые по сопроводительным письмом от 4 июля 2019 года также направлены в Генпрокуратуру.

«Таким образом утверждение генерального прокурора Украины, распространенное в сети Интернет, является ошибочным. Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины продолжает принимать все возможные и необходимые меры с целью обеспечения быстрого, полного и беспристрастного расследования обстоятельств нападения на Екатерину Гандзюк», — заявили в СБУ.

СБУ, Юрий Луценко, Екатерина Гандзюк
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