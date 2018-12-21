Украина существенно увеличила экспорт рыбы

Украина в январе-октябре экспортировала 511,9 тонны мороженной рыбы на сумму 1,1 миллиона долларов, что почти в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

«По итогам 10 месяцев 2018 года на внешние рынки было поставлено 511,9 тонн украинской мороженной рыбы на 1,1 миллиона долларов. За аналогичный период прошлого года было экспортировано 485 тонн этой продукции на 770 тысяч долларов. Таким образом экспортные поступления увеличились на 43%», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что такой рост обусловлен переориентацией украинских производителей на более маржинальные рынки мира. Так, в январе-октябре текущего года почти 66% всей выручки от экспорта мороженной рыбы пришлось на страны Европы, тогда как по итогу аналогичного периода прошлого года больше всего этой продукции было поставлено на рынки стран СНГ — 60%.

В частности, за отчетный период самым крупным импортером украинской мороженной рыбы стала Германия, которая закупила 110 тонн на 348,3 тысячи долларов. Также крупными импортерами этой продукции стали Венгрия (126,6 тонн на 297,3 тысячи долларов), Молдова (112 тонн на 196 тысяч долларов) и Азербайджан (62 тонны на 94 тыс. долл.). При этом, отмечается, что за аналогичный период прошлого года больше всего товаров этой группы было поставлено в Беларусь — 229,6 тонн на 301 тысячу долларов.

В ведомстве также добавили, что в январе-октябре больше всего было экспортировано форели (54,2 тонны на 259,1 тысячи долларов), карпа (44,4 тонны на 126 тысяч долларов), судака (30,3 тонны на 120,8 тысячи долларов), сома (12,2 тонны на 8,7 тысячи долларов), сельди (11,9 тонны на 13,8 тысячи долларов), мерлузы (11,8 тысячи тонн на 24 тысячи долларов), сардин (10 тонн на 10 тысяч долларов).

Отметим, что в 2017 году на внешние рынки было поставлено 652,7 тонны украинской мороженной рыбы на 1,1 миллиона долларов.