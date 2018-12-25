Куба в этом году приняла рекордное число туристов

В 2018 году Кубу посетило рекордное число туристов – 4,75 миллиона человек. Чиновники говорят, что турпоток вырос на 60% в основном из-за увеличения числа отдыхающих, прибывающих на круизных судах, сообщает Daily Mail.
При этом отдыхающие с круизных лайнеров не тратят на Кубе деньги на проживание и питание. Число туристов, прилетающих на остров самолетами, в прошлом году сократилось на 6%. В целом, это означает, что в кубинских отелях останавливалось меньше туристов, чем год назад, и доходы компаний, ориентированных на прием туристов, не растут.
Главным туристическим рынком Кубы остается Канада: в 2018 году на Острове Свободы побывало более одного миллиона жителей этой страны.
В будущем году Куба хотела бы привлечь европейцев – путешественников из Великобритании, Франции, Италии, Испании и Германии. Также кубинские власти рассчитывают на рост турпотока из развивающихся стран - Китая, Индии и Южной Африки.
Эксперты прогнозируют, что в следующем году турпоток на Кубу достигнет 5,1 миллиона человек.
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