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В Китае в марте 2019 года родится первый клонированный котенок

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В Китае в марте 2019 года родится первый клонированный котенок

Китайская компания Sinogene к марту 2019 года планирует воспроизвести на свет первого в Китае клонированного котенка. Как сообщила газета Global Times, цель данного проекта — наладить эффективный процесс массового воспроизводства кошек в искусственных условиях.

Для создания котенка будут использоваться те же технологии, что и при клонировании овечки Долли. «Этот проект вряд ли представляет большой интерес в научном плане, но мы видим в нем огромный потенциал для рынка клонирования КНР, — приводит издание слова Чжао Цзяньпина, заместителя главного управляющего данной коммерческой организации, занимающейся разработкой биотехнологий. — Даже несмотря на то, что клонов нельзя считать абсолютным аналогом животных, рожденных естественным образом, искусственно выведенные котята будут пользоваться не меньшей привязанностью своих владельцев».

Он подчеркнул, что с виду клоны будут в точности воспроизводить оригинал животного, с которого была создана копия. Единственным различием можно считать отсутствие той же памяти и привычек. Помимо кошек компания уже занимается клонированием щенков, каждый из которых обойдется покупателю примерно в 380 тыс. юаней (порядка $55 тыс.).

«У нас имеется около 20 клиентов, для того, чтобы создать для них животное, нам требуется от полугода до 10 месяцев», — рассказал Чжао Цзяньпин. Специалист отметил, что, в силу физиологических особенностей собаки, воссоздать ее копию — довольно непростая задача. Одна из главных трудностей, по словам замуправляющего, заключается в том, что яйцеклетки этого животного более чувствительны к малейшим изменениям внешней среды.

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Как объяснил еще один представитель Sinogene, помимо коммерческой составляющей, предназначение клонирования — корректировка врожденных дефектов путем редактирования генов.

Китай, клонирование
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