Япония официально вышла из комиссии по промыслу китов

Правительство Японии официально объявило в среду о выходе из Международной комиссии по промыслу китов, чтобы возобновить их коммерческую добычу уже в июле будущего года. Об этом объявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Наша страна в рамках комиссии искренне участвовала в диалоге по поводу промысла китов более 30 лет, - сказал он. - Имеются вполне подтвержденные научные данные о достаточном количестве китов. Однако некоторые страны игнорируют их и не демонстрируют готовности к сближению позиций. Поэтому мы решили выйти из комиссии, но будем оказывать содействие международным усилиям по контролю за морскими ресурсами".

По словам генсека кабинета, Япония считает, что научно установленное поголовье ряда видов китов позволяет возобновить их коммерческий промысел уже с будущего июля. Суга отметил, что Токио намерен остаться в рядах комиссии в качестве наблюдателя и будет стремиться к "возрождению ее функций".

Генсек уведомил, что после выхода из комиссии Япония больше не будет вести промысел китов в водах Антарктики и займется им только в своих территориальных водах и эксклюзивной экономической зоне. "В нашей стране китов как ресурсы используют не только в пищу, но и многими другими способами. Это часть нашей культуры и жизни", - сказал он.

Уведомить комиссию о выходе Токио обязан до 1 января, и в этом случае Япония официально покинет организацию 30 июня 2019 года.

Напомним, что еще в 2014 году Международный суд ООН в Гааге потребовал от Токио прекратить его китобойную программу, поскольку, как было заявлено, она проводится не с научными, а коммерческими целями. Правительство Японии в ответ уведомило, что сокращает число забиваемых китов на две трети, однако будет продолжать промысел. Этот проект был отвергнут Международной комиссией по промыслу китов, а Токио в ответ намекнул, что может выйти из этой организации.

В 1982 году, в соответствии с международным мораторием, Япония прекратила коммерческую охоту на китов. Однако затем она частично возобновила промысел, мотивируя решение необходимостью изучить пути миграции, рацион и прочие факторы, связанные с морскими млекопитающими. Мясо убитых животных при этом продается в японские рестораны и супермаркеты, что дает основания противникам промысла китов сомневаться в научном характере этой деятельности. В то же время его потребление резко упало. В 60-х годах прошлого века в Японии ежегодно продавали около 200 тыс. т китового мяса. Его потребление упало до 5 тыс. т в год.

В настоящее время, по данным Токио, 48 членов международной комиссии, в первую очередь Австралия и Бразилия, выступают категорически против промысла китов. В то же время к его возобновлению склоняется, по подсчетам Kyodo, 41 страна, входящая в эту организацию, включая Японию, Норвегию и Исландию.