В Великобритании запретят продажу щенков и котят в зоомагазинах

Британия намерена запретить продажу щенков и котят в зоомагазинах, надеясь таким образом покончить с эксплуатацией зверей и с неправильным обращением с ними. По сообщению правительства, в следующем году оно подготовит закон о таком запрете, поскольку публичное обсуждение этого вопроса показало, что 95% граждан его поддерживают.

«Это будет означать, что любой человек, желающий купить или взять себе в дом щенка или котенка моложе полугода должен будет иметь дело непосредственно с питомником, либо с центром по поиску новых хозяев», — сообщило в воскресенье Министерство по окружающей среде, пищевым продуктам и сельским делам в рамках своей рождественской кампании, направленной на обеспечение благополучия животных.

Эта мера уже получила название «Закон Люси» (Lucy's Law) в честь собачки, которая находилась в приюте для собак в Уэльсе, а в 2013 году была передана другим хозяевам и тем самым спасена. Эта собачка провела большую часть жизни в клетке и потеряла способность производить потомство, поскольку ее лапки срослись из-за недостатка движения.

Женщина по имени Лайза Гарнер взяла ее к себе дом и начала кампанию в средствах массовой информации, повлиявшую на отношение британцев к своим домашним питомцам.

По мнению правительства, новый закон поможет «покончить с ужасными условиями существования, обнаруженными на фермах по разведению собак, а также решить целый ряд вопросов, имеющих отношение к существующим условиям, связанным с благополучием животных».

Магазинам будет разрешено иметь дело только с животными из центров, обеспечивающих благополучие животных, или получать их непосредственно от заводчиков. Министерство по окружающей среде, пищевым продуктам и сельским делам не опубликовало пока никаких данных о том, какое количество продаж затронет этот закон.

Британская благотворительная Народная ветеринарная клиника для больных животных сообщила, что 49% взрослых людей в Соединенном Королевстве имеют в 2018 году, по крайней мере, одного домашнего животного. По данным этой клиники, количество кошек в стране составляет 11,1 миллиона, и они по этому показателю опережают собак (8,9 миллиона) и кроликов (1 миллион), при этом количество последних сократилось почти вдвое по сравнению с 2011 годом.