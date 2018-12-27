Бывшему президенту Пакистана закрыли выезд из страны

Правительство Пакистана запретило выезд из страны бывшему президенту Асифу Али Зардари из-за подозрений в отмывании денег, сообщил в четверг телеканал NewsAsia.

«Зардари и его сестра Фарьял Тарпур подозреваются в отмывании денег через фальшивые банковские счета и подставные компании. Всего в этом преступлении подозреваются 172 человека», — заявил пакистанский министр информации Фавад Ахмед Чоудри. По его словам, все они включены в список невыездных лиц.

О запрете Зардари покидать территорию Пакистана стало известно в 11-ю годовщину убийства его супруги — экс-главы правительства страны Беназир Бхутто, погибшей в результате теракта 27 декабря 2007 года в Равалпинди. Став сопредседателем крупнейшей Пакистанской народной партии, Зардари через год был избран президентом Пакистана и находился на этом посту до 2013 года. В это время он подозревался в различных финансовых махинациях и в коррупции, за что получил прозвище «мистер 10 процентов».

Ранее в этом месяце пакистанский суд приговорил бывшего премьер-министра страны Наваза Шарифа к семи годам тюрьмы, признав его виновным в коррупции.

Борьбу с коррупцией начал после прихода к власти в августе этого года новый глава правительства Пакистана Имран Хан. Созданная по его инициативе комиссия по расследованию этих преступлений установила, что по меньшей мере $400 млн были похищены из государственной казны через фальшивые счета в банках или с помощью подставных лиц. По данным следователей, к этим преступлениям причастны 600 пакистанских компаний и бизнесменов.