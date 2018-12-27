Агентство Moody's улучшило рейтинги четырех украинских банков

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service улучшило рейтинги Укрэксимбанка, Ощадбанка, ПриватБанка и банка «Пивденный» вслед за повышением суверенного рейтинга в национальной и иностранной валютах до «Caa1» с «Caа2». Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.
Рейтинговые действия также отражают улучшение автономной кредитоспособности банков и ожидания агентства относительно улучшения качества их активов и повышения прибыльности. Кроме того, снижение геополитического риска повысило стабильность банковских депозитов.
Вместе с тем Moody’s отмечает, что макроэкономические условия для указанных финучреждений остаются «очень слабыми».
В отношении Укрэксимбанка агентство улучшило базовую и скорректированную базовую оценку кредитоспособности (BCA) до «caa1» с «caa2», оценку риска контрагентов банка — до «B3(cr)» с «Caa1(cr)», рейтинг риска контрагентов — до «B3» с «Caa1», рейтинг неприоритетного субординированного долга банка — до «Caa2» с «Caa3», рейтинг старшего необеспеченного долга — до «Caa1» с «Caa2», рейтинг депозитов в инвалюте — до «Caa2» с «Caa3», в нацвалюте — до «Caa1» с «Caa2».
ПриватБанку повышена базовая и скорректированная базовая оценка кредитоспособности до «caa1» с «caa3», оценка риска контрагентов банка — до «B3(cr)» с «Caa1(cr)», рейтинг риска контрагентов — до «B3» с «Caa1», рейтинг депозитов в инвалюте — до «Caa2» с «Caa3», в нацвалюте — до «Caa1» с «Caa2».
Ощадбанку базовая и скорректированная базовая оценка кредитоспособности повышена до «caa1» с «caa2», оценка риска контрагентов банка — до «B3(cr)» с «Caa1(cr)», рейтинг риска контрагентов — до «B3» с «Caa1», национальный рейтинг риска контрагентов — до «Baa1.ua» с «Baa3.ua», рейтинг старшего необеспеченного долга — до «Caa1» с «Caa2», национальный рейтинг старшего необеспеченного долга — до «Ba1.ua» с «B1.ua», рейтинг депозитов в инвалюте — до «Caa2» с «Caa3» и в нацвалюте — до «Caa1» с «Caa2», национальный рейтинг депозитов — до «Ba1.ua» с «B1.ua».
В отношении банка «Пивденный»: базовая и скорректированная базовая оценка кредитоспособности повышена до «caa1» с «caa2», оценка риска контрагентов банка — до «B3(cr)» с «Caa1(cr)», рейтинг риска контрагентов — до «B3» с «Caa1», национальный рейтинг риска контрагентов — до «Baa1.ua» с «Baa3.ua», рейтинг депозитов в инвалюте — до «Caa2» с «Caa3» и в нацвалюте — до «Caa1» с «Caa2», национальный рейтинг депозитов — до «Ba2.ua» с «B1.ua».
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