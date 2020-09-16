Кабмин разрешил выплату зарплат топ-менеджменту госбанков сверх карантинного лимита

Кабинет министров Украины на заседании в среду снял карантинное ограничение зарплат в 47 тыс. грн для членов правления и наблюдательных советов государственных ПриватБанка, Ощадбанка и Укрэксимбанка.

«Указанные изменения... связаны с тем, что существующее на сегодня ограничение ежемесячных выплат вознаграждения и заработной платы для членов органов управления банков на период карантина... создает для госбанков значительный операционный и стратегический риск, связанный с потерей оперативного управления и пониженного контроля за деятельностью банков, а также риск невыполнения банками стратегий и бизнес-планов», — сказал в ходе заседания министр здравоохранения Максим Степанов.