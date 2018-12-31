Житель Львовской области пытался отправить по почте противопехотную мину

Житель Львовской области пытался переслать «Новой почтой» противопехотную мину в Киев, сообщила 30 декабря в Facebook пресс-служба департамента гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.

«29 декабря в 13.20 поступило сообщение, что в городе Комарно Городокского района в отделении „Новой почты“ по улице Сечевых Стрельцов, 12 житель села Березец Городокского района сдал на отправку в город Киев предмет, похожий на противопехотную мину», — сказано в сообщении.

Сотрудники почтового отделения сообщили о случившемся в полицию.

Взрывотехники изъяли предмет. Проводятся следственные действия.