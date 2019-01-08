Ученые предположили, что США могли принять за «акустические атаки» на своих дипломатов на Кубе стрекот сверчков

Двое ученых из США и Великобритании полагают, что в Вашингтоне могли ошибочно посчитать стрекот сверчков «акустическими атаками» на американских дипломатов на Кубе. Об этом говорится в материале, опубликованном в понедельник на сайте телеканала CNN.

В нем приводится выдержка из датированной 4 января статьи на интернет-ресурсе biorxiv, подготовленной совместно сотрудником Калифорнийского университета в Беркли Александром Стаббсом и биологом из университета в британском городе Линкольн Фернандо Монтеалегре-Запатой. На biorxiv размещают материалы исследований в области биологии, предназначенные для последующей публикации в научных изданиях.

Исследователи изучили опубликованную в октябре 2017 года американским агентством Associated Press запись предполагаемых «акустических атак», которым, по мнению Вашингтона, до этого подвергались на Кубе американские дипломаты. Администрация США утверждала, что в результате некоего внешнего воздействия, названного в американской печати «акустическими атаками», в Гаване с ноября 2016 года пострадали более 20 американских дипломатов. Власти США возложили на Кубу ответственность за эти инциденты.

Стаббс и Монтеалегре-Запата пришли к выводу, что звуки на записи, подлинность которой официально не была подтверждена Госдепартаментом, «в мельчайших подробностях» совпадают с теми, которые издают некоторые виды сверчков, обитающие, в частности, на Карибских островах. В то же время исследователи констатировали, что не анализировали информацию о якобы появившихся у американских дипломатов в результате «атак» проблемах со здоровьем.

Телеканал также привел комментарий представителя Госдепартамента. Он отметил, что во внешнеполитическом ведомстве все еще продолжают расследование в связи с произошедшим. В разбирательстве якобы участвует широкий круг специалистов. В сентябре 2017 года США в свете инцидента отозвали на родину 60% сотрудников своего посольства в Гаване, а затем потребовали от Кубы сократить на 15 человек ее дипмиссию в Вашингтоне.

Власти Кубы неоднократно отвергали причастность Гаваны к инцидентам с американскими дипломатами. В октябре 2017 года кубинские эксперты также заявляли, что США могли принять за «акустические атаки» стрекот сверчков или цикад.