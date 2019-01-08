Ким Чен Ын приехал в Китай за поддержкой перед саммитом с Трампом

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Китай с визитом для того, чтобы заручиться поддержкой Пекина в преддверии возможного саммита с президентом США Дональдом Трампом. Такую точку зрения выразили во вторник местные эксперты в интервью китайской газете Global Times.

«По всей видимости, Ким Чен Ын ищет у КНР совета или поддержки», — полагает сотрудник Академии восточноазиатских исследований при Академии общественных наук Китая Ван Цзюньшэн.

По его словам, после встречи с Трампом Ким Чен Ын планирует «открыть новую эру в развитии своей страны, которая ознаменуется для Пхеньяна множеством благоприятных возможностей».

Его коллега Ван Шэн из Цзилиньского университета (Северо-Восточный Китай), специализирующийся на проблематике Корейского полуострова, считает, что шаги по ядерному разоружению и сближению с Вашингтоном, предпринятые руководством КНДР, главным образом объясняются «доверием, испытываемым КНДР в отношении китайской стороны». «Ким Чен Ын, как ожидается, будет искать дальнейшей поддержки у Пекина для стимулирования национального экономического развития. В 2018 году стороны поддерживали друг с другом коммуникации и осуществляли взаимодействие по многим направлениям, включая сферу искусств, спорт и культуру», — отметил он, подчеркнув, что наступивший год может стать для Пхеньяна особым.

«Для КНДР 2019 год может оказаться тем же, чем для Китая был 1979 год (когда Пекин приступил к реформам и преобразованиям по усилению открытости страны в отношении внешнего мира, — Ред.)», — резюмировал Ван Шэн.

Напомним, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын 7-10 января по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина находится в Китае с визитом, в ходе которого ожидается личная встреча лидеров двух стран. Эта поездка проходит в преддверии возможного второго саммита США-КНДР.