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Ким Чен Ын приехал в Китай за поддержкой перед саммитом с Трампом

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Ким Чен Ын приехал в Китай за поддержкой перед саммитом с Трампом

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Китай с визитом для того, чтобы заручиться поддержкой Пекина в преддверии возможного саммита с президентом США Дональдом Трампом. Такую точку зрения выразили во вторник местные эксперты в интервью китайской газете Global Times.

«По всей видимости, Ким Чен Ын ищет у КНР совета или поддержки», — полагает сотрудник Академии восточноазиатских исследований при Академии общественных наук Китая Ван Цзюньшэн.

По его словам, после встречи с Трампом Ким Чен Ын планирует «открыть новую эру в развитии своей страны, которая ознаменуется для Пхеньяна множеством благоприятных возможностей».

Его коллега Ван Шэн из Цзилиньского университета (Северо-Восточный Китай), специализирующийся на проблематике Корейского полуострова, считает, что шаги по ядерному разоружению и сближению с Вашингтоном, предпринятые руководством КНДР, главным образом объясняются «доверием, испытываемым КНДР в отношении китайской стороны». «Ким Чен Ын, как ожидается, будет искать дальнейшей поддержки у Пекина для стимулирования национального экономического развития. В 2018 году стороны поддерживали друг с другом коммуникации и осуществляли взаимодействие по многим направлениям, включая сферу искусств, спорт и культуру», — отметил он, подчеркнув, что наступивший год может стать для Пхеньяна особым.

«Для КНДР 2019 год может оказаться тем же, чем для Китая был 1979 год (когда Пекин приступил к реформам и преобразованиям по усилению открытости страны в отношении внешнего мира, — Ред.)», — резюмировал Ван Шэн.

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Напомним, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын 7-10 января по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина находится в Китае с визитом, в ходе которого ожидается личная встреча лидеров двух стран. Эта поездка проходит в преддверии возможного второго саммита США-КНДР.

Китай, КНДР, Ким Чен Ын
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

И кто же здесь клоун?

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Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О подходах к прогнозированию

Есть два подхода к прогнозированию - гносеологический и политический. Гносеологический прогноз дается в простых случаях, когда прогнозирование теоретически возможно. В прогнозировании поведения сложных систем прогноз невозможен и лучше его избегать (впрочем, это мало кто понимает и еще меньшее количество людей так поступает). Но, поскольку прогнозирование в простых случаях может сделать почти каждый, то практиковать прогнозирование простых случаев не имеет смысла - и так всем понятно, что произойдет. А строго научное прогнозирование сложных случаев не может делать практически никто. Поэтому в сложных случаях обычно применяется т.н. политический подход к прогнозированию.
Мелани Митчелл
Мелани Митчелл
профессор, Portland State University

Компьютеры слишком глупы, но они уже победили

Некоторые люди обеспокоены «сверхразумным» ИИ, но самая большая его опасность заключается в том, что мы будем слишком доверять ему и предоставлять слишком большую автономию, не будучи полностью осведомленными о его недостатках. Как отмечает в своей книге «Верховный алгоритм» исследователь ИИ Педро Домингос: «Люди опасаются, что компьютеры станут слишком умными и захватят мир, но реальная проблема в том, что они слишком глупы, и они уже его захватили».
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