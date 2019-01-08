Китай бьет рекорды по числу полученных патентов на изобретения

В 2018 году китайские изобретатели получили в США рекордное число патентов, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Ведомства по патентам и товарным знакам США (United States Patent and Trademark Office, USPTO). Всего за год представителям китайских компаний было выдано 12 589 патентов, что более чем в десять раз превышает показатель десятилетней давности (1223).

По сравнению с 2017 годом число выданных китайским изобретателям патентов выросло на 12% (было 11,2 тыс.), что стало абсолютно лучшим показателем среди всех наций. По данным USPTO, в 2018 году все остальные страны заметно ухудшили свои показатели по числу полученных их изобретателями патентов, что привело к сокращению общего числа выданных ведомством патентов на 3,5%. Так, например, представителям Германии власти США выдали 14,8 тыс. патентов, что более чем на 6% меньше, чем годом ранее.

«Продолжающийся рост показателей Китая очень интересен. Все идет к тому, что уже в ближайшем будущем Китай обгонит Германию, может, и не в следующем году, но через год», — прокомментировал ситуацию старший аналитик IFI Claims Ларри Кэди.

Bloomberg отмечает, что устойчивый рост числа выданных китайским компаниям патентов отражает активизацию разработки ими собственных технологий.

Обойдя Германию, Китай сможет нацелиться на третье место в списке стран, чьи изобретатели получают в США самое большое число патентов. По итогам 2018 года его удержала за собой Южная Корея, однако общее число выданных ее представителям патентов сократилось в минувшем году почти на 4% (до 20,2 тыс.). На втором месте в рейтинге пока остается Япония (48,3 тыс. патентов, минус 4,5%).

Безусловным лидером рейтинга остаются США, чьи изобретатели за год получили 143 тыс. патентов (минус 3,5%). При этом одна только IBM получила 9,1 тыс. патентов (+1%), что позволило ей 26-й год подряд стать лидером среди высокотехнологичных компаний. Из общего числа выданных представителям IBM патентов 1600 относятся к сфере искуственного интеллекта, 2 тыс. — облачных вычислений и 1400 — к обеспечению кибербезопасности.

В первой десятке компаний-получателей патентов США представляют также Intel (2,7 тыс. патентов), Microsoft (2,4 тыс.), Qualcomm (2,3 тыс.), Apple (2,2 тыс.) и Ford (2,1 тыс.). Кроме того, в топ-10 вошли Samsung Electronics (5,8 тыс.), Canon (3,1 тыс.), LG Electronis (2,5 тыс.) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (2,5 тыс.).

Компаний из Китая в первой десятке получателей американских патентов пока нет, однако Bloomberg отмечает, что сразу две китайские компании — Huawei Technologies Co. и BOE Technology Group — за год увеличили число полученных патентов более чем на 10%. Кроме них, в топ-20 это удалось только Ford.