Нефть растет уже семь дней подряд – это рекорд за два года

Цены на нефть растут в ходе самого продолжительного за последние 17 месяцев ралли, сообщает Bloomberg. Рост нефтяных котировок продолжается на фоне сообщений о сокращении запасов нефти в США и ожиданий по сокращению добычи странами ОПЕК и партнерами альянса, а также заявлений президента США Дональда Трампа об успешном ходе торговых переговоров с Китаем.

В ходе торгов 8 января стоимость барреля нефти марки WTI в Нью-Йорке поднималась до $49,44 (+1,9% к уровню закрытия предыдущих торгов), стоимость барреля североморской смеси Brent на лондонской бирже ICE — до $58,48 (+2%).

Как отмечает Bloomberg, цены на нефть растут седьмой торговый день подряд, чего не было с июля 2017 года.

К 16:10 по Киеву стоимость барреля Brent составляла $58,27, цена барреля WTI достигла отметки $49,37.

Средняя цена нефти марки Brent в 2018 году составила $69,8, свидетельствуют данные терминала Bloomberg. На пике — в октябре — она достигала $85 за барр. Но к концу года цена Brent опустилась до годовых минимумов, чуть не рухнула ниже $50 и в итоге закончила год на отметке $53,8 за барр.