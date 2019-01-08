Нефть растет уже семь дней подряд – это рекорд за два года

Цены на нефть растут в ходе самого продолжительного за последние 17 месяцев ралли, сообщает Bloomberg. Рост нефтяных котировок продолжается на фоне сообщений о сокращении запасов нефти в США и ожиданий по сокращению добычи странами ОПЕК и партнерами альянса, а также заявлений президента США Дональда Трампа об успешном ходе торговых переговоров с Китаем.
В ходе торгов 8 января стоимость барреля нефти марки WTI в Нью-Йорке поднималась до $49,44 (+1,9% к уровню закрытия предыдущих торгов), стоимость барреля североморской смеси Brent на лондонской бирже ICE — до $58,48 (+2%).
Как отмечает Bloomberg, цены на нефть растут седьмой торговый день подряд, чего не было с июля 2017 года.
К 16:10 по Киеву стоимость барреля Brent составляла $58,27, цена барреля WTI достигла отметки $49,37.
Средняя цена нефти марки Brent в 2018 году составила $69,8, свидетельствуют данные терминала Bloomberg. На пике — в октябре — она достигала $85 за барр. Но к концу года цена Brent опустилась до годовых минимумов, чуть не рухнула ниже $50 и в итоге закончила год на отметке $53,8 за барр.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016