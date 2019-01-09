В Москве умер украинский журналист Сергей Кичигин

Главный редактор украинского еженедельника «2000» Сергей Кичигин скончался в Боткинской больнице в Москве, сообщил РИА Новости его друг, журналист Дмитрий Киселев.

«Ушел из жизни мой друг и коллега Сергей Кичигин, выдающийся украинский журналист. Московские медики до конца боролись за его жизнь, делали все возможное для его спасения, но, к сожалению, сегодня он скончался после тяжелой болезни», — сказал Киселев.

Основанное Кичигиным общественно-политическое издание «2000» выходило с 1999 года.

Также Кичигин основал газету «Киевские ведомости», в которой был главным редактором с 1993 по 1996 годы.