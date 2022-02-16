Таблоид The Sun изменил статью о вторжения России в Украину

Британский таблоид The Sun внес правки в текст статьи от 15 февраля, в которой говорилось, что вторжение России в Украину состоится в час ночи (3.00 по Киеву) в среду, 16 февраля.
Издание отметило, что ночь, когда должна была состояться предполагаемая атака России, прошла без происшествий. «Холодное ясное небо над Киевом, где люди приготовились к воздушному налету, оставалось безмолвным», — говорится в обновленной статье. Изменения в материал внесли ночью.
Отсутствие атаки The Sun объяснил просто — «Путин и дальше заставляет Запад теряться в догадках».
«Но напряжение остается высоким», — заключает издание.
Разведка США предполагает, что потенциальное вторжение России в Украину может начаться в один час ночи по времени Великобритании 16 февраля, писал ранее таблоид Sun со ссылкой на «высокопоставленные источники» (не уточнив, в какой области). Газета Mirror, ссылаясь на источники в разведке, сообщала, что Москва может отдать приказ о нападении на Украину «в три ночи по местному времени».
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