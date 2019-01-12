В Грузии от свиного гриппа умерли уже 15 человек

В Грузии 15 человек умерли от так называемого свиного гриппа. Об этом сообщили в Минздраве страны. Из-за чего в школах продлили каникулы, а в медицинских учреждениях объявили карантин.

Власти сообщают, что среди жертв вируса много тех, кто занимался самолечением или страдал хроническими заболеваниями.

«На сегодняшнее число мы имеем 15 случаев смерти с лабораторно подтвержденным диагнозом. Для Грузии так называемый эпидемиологический рубеж — это 450-500 заболевших на 100 тысяч человек», — рассказал СМИ генеральный директор Национального центра Грузии по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.

То есть речи об объявлении эпидемии пока не идет. Однако каникулы в школах уже продлены. В аптеках возник дефицит противовирусных препаратов — из-за этого выстраиваются длинные очереди.

Специалисты говорят, что такая вспышка не характерна для Грузии, обычно вирус начинает расползаться из Юго-Восточной Азии.