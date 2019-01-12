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На Полтавшине бывшие «регионалы» создают для Порошенко избирательную «сетку»

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На Полтавшине бывшие «регионалы» создают для Порошенко избирательную «сетку»

БПП «Солидарность» создает базу лояльных избирателей в 144 и 145 округах, пишет местное издание Полтавщина. В социальной сети Facebook появились фото анкеты единомышленника с тэгом #КомандаПорошенко.

На одной странице анкеты необходимо добровольно внести следующие данные:

  • свои фамилию, имя, отчество;
  • паспортные данные;
  • адрес регистрации;
  • адрес фактического проживания;
  • номер избирательного участка.

На другой странице — «Личное обязательство». Итак, чего нельзя делать члену команды Порошенко:

  • не дискредитировать Президента Петра Порошенко и его политсилу «Солидарность»;
  • не подкупать избирателей;
  • не работать на другие политические силы;
  • не разглашать информацию, полученной во время своей деятельности;
  • не работать в избирательных комиссиях;
  • не нарушать законный порядок организационных избирательных мероприятий;
  • не совершать преступлений и правонарушений против избирательных прав.

Один из работников этой «команды Порошенко» сообщил «Полтавщине», что в областном центре созданы структуры, которые занимаются «статистикой», а не политикой, хотя и имеют отношение к действующему президенту Украины. Работа этих структур — вспомогательна и больше нацелена на результат во время проведения парламентских выборов осенью 2019 года.

Из других источников стало известно, что ведут эту работу:

  • экс-заместитель мэра Полтавы Александр Мамай, последний руководитель КП «Полтавский городской дорожно-эксплуатационный участок» и глава ликвидационной комиссии этого КП Юрий Кропивка (курирует 144 избирательный округ);
  • экс-заместитель мэра Анатолий Кукоба и заместитель директорв Полтавского областного лабораторного центра Госсанэпидемслужбы — Юрий Бехтир (курирует 145 округ),
  • а также экс-руководитель Киевского райсовета Полтавы Виктор Човновой.

Что касается политической истории этих людей, то Юрий Кропивка в 2010 году был избран депутатом Октябрьского райсовета Полтавы от «Партии регионов». Далее он влился в команду партии «Рідне місто», чьи ряды покинул в мае 2017 года.

Юрий Бехтир в 2006-2007 годах работал заместителем мэра Полтавы. В Реестре структурных образований теруправления юстиции фигурирует как руководитель Октябрьской районной организации партии «Єдиний центр». В 2015 году он, как член партии «Сила людей», влился в проект «Нова Полтава» Льва Жиденко, который баллотировался в мэры Полтавы.

Виктор Човновой в 2010 году был избран депутатом Киевского райсовета от Партии регионов, потом стал представителем «Рідного міста».

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Другой эксперт на правах анонимности сообщил «Полтавщине», что названные «структуры» — это фактически избирательные штабы, а «анкета» — элемент технологии «избирательная сетка». Она предусматривает финансирование только на уровне «тысячников» и «сотников». Низовые элементы «сетки» должны голосовать «сердцем»

Петр Порошенко, БПП, Полтавская область, Выборы-2019
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Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Какие вызовы ждут Украину в 2019 году

В последние дни прошлого года Совет по финансовой стабильности определил три ключевых вызовы для Украины в 2019 году: замедление темпов роста мировой экономики и экономик стран-торговых партнеров Украины, корректировка цен на сырьевые товары, повышение процентных ставок ведущими Центробанками мира. Соглашаясь с этим, хочу расширить перечень несколькими важными вызовами (в том числе, за счет политических), которые будут стоять перед Украиной в наступившем году.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

И кто же здесь клоун?

Предлагаю несколько иначе поставить вопрос, который доводит до истерики сладчайшее окружение Петра Алексеевича. Почему главным конкурентном супер/талантливого менеджера, который пять лет неистово пахал/решал/договаривался, обыватель делает... клоуна? Какими нужно обладать талантами, чтобы всерьёз конкурировать с комедийным актером, который ещё вчера и подумать не мог о «президентской карьере» и к тому же эффектно обходит тебя в социологических замерах? И если солидные политики порождают солидную политику, то кто тогда порождает клоунскую политику?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О подходах к прогнозированию

Есть два подхода к прогнозированию - гносеологический и политический. Гносеологический прогноз дается в простых случаях, когда прогнозирование теоретически возможно. В прогнозировании поведения сложных систем прогноз невозможен и лучше его избегать (впрочем, это мало кто понимает и еще меньшее количество людей так поступает). Но, поскольку прогнозирование в простых случаях может сделать почти каждый, то практиковать прогнозирование простых случаев не имеет смысла - и так всем понятно, что произойдет. А строго научное прогнозирование сложных случаев не может делать практически никто. Поэтому в сложных случаях обычно применяется т.н. политический подход к прогнозированию.
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