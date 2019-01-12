На Полтавшине бывшие «регионалы» создают для Порошенко избирательную «сетку»

БПП «Солидарность» создает базу лояльных избирателей в 144 и 145 округах, пишет местное издание Полтавщина. В социальной сети Facebook появились фото анкеты единомышленника с тэгом #КомандаПорошенко.

На одной странице анкеты необходимо добровольно внести следующие данные:

свои фамилию, имя, отчество;

паспортные данные;

адрес регистрации;

адрес фактического проживания;

номер избирательного участка.

На другой странице — «Личное обязательство». Итак, чего нельзя делать члену команды Порошенко:

не дискредитировать Президента Петра Порошенко и его политсилу «Солидарность»;

не подкупать избирателей;

не работать на другие политические силы;

не разглашать информацию, полученной во время своей деятельности;

не работать в избирательных комиссиях;

не нарушать законный порядок организационных избирательных мероприятий;

не совершать преступлений и правонарушений против избирательных прав.

Один из работников этой «команды Порошенко» сообщил «Полтавщине», что в областном центре созданы структуры, которые занимаются «статистикой», а не политикой, хотя и имеют отношение к действующему президенту Украины. Работа этих структур — вспомогательна и больше нацелена на результат во время проведения парламентских выборов осенью 2019 года.

Из других источников стало известно, что ведут эту работу:

экс-заместитель мэра Полтавы Александр Мамай, последний руководитель КП «Полтавский городской дорожно-эксплуатационный участок» и глава ликвидационной комиссии этого КП Юрий Кропивка (курирует 144 избирательный округ);

экс-заместитель мэра Анатолий Кукоба и заместитель директорв Полтавского областного лабораторного центра Госсанэпидемслужбы — Юрий Бехтир (курирует 145 округ),

а также экс-руководитель Киевского райсовета Полтавы Виктор Човновой.

Что касается политической истории этих людей, то Юрий Кропивка в 2010 году был избран депутатом Октябрьского райсовета Полтавы от «Партии регионов». Далее он влился в команду партии «Рідне місто», чьи ряды покинул в мае 2017 года.

Юрий Бехтир в 2006-2007 годах работал заместителем мэра Полтавы. В Реестре структурных образований теруправления юстиции фигурирует как руководитель Октябрьской районной организации партии «Єдиний центр». В 2015 году он, как член партии «Сила людей», влился в проект «Нова Полтава» Льва Жиденко, который баллотировался в мэры Полтавы.

Виктор Човновой в 2010 году был избран депутатом Киевского райсовета от Партии регионов, потом стал представителем «Рідного міста».

Другой эксперт на правах анонимности сообщил «Полтавщине», что названные «структуры» — это фактически избирательные штабы, а «анкета» — элемент технологии «избирательная сетка». Она предусматривает финансирование только на уровне «тысячников» и «сотников». Низовые элементы «сетки» должны голосовать «сердцем»