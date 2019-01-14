Главы МИД четырех стран ЕС посетят Мариуполь во вторник

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин вместе со своими коллегами из Литвы Линасом Линкявичюсом, Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, Эстонии Свеном Миксером и Польши Яцеком Чапутовичем посетят Мариуполь 15 января.

Как сообщает в понедельник пресс-служба МИД Украины, дипломаты поедут в Мариуполь с целью ознакомления с актуальной социальной и экономической ситуацией, осложненной российской агрессией, в частности созданием препятствий свободе мореплавания через Керченский пролив к портам Бердянска и Мариуполя.

«Министры также ознакомятся со сложной ситуацией по безопасности, вызванной российской агрессией на Донбассе», — рассказали в пресс-службе.

Также в ходе поездки предполагается общение глав внешнеполитических ведомств со СМИ.