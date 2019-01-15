В УПЦ заявили, что никуда из Лавры уезжать не собираются

Украинская православная церковь (Московского патриархата) не намерена уезжать из Киево-Печерской лавры или вывозить святыни в Россию. Об этом на брифинге 15 января заявил архимандрит Поликарп.

«Никуда мы не собираемся уезжать из нашей святыни — ни в России, никуда, потому что мы украинцы, мы живем на своей земле, молимся за свой народ и за свою страну, чтобы Господь ее благословлял», — цитирует его УП.

Поликарп добавил, что лавру УПЦ получила в ужасном состоянии, но понемногу привела ее в порядок.

«Запущены храмы были страшно. То состояние, в котором была наша святыня в 88 году и сейчас — как небо и земля. И дорожки, по которым мы ходим — раньше сплошные боюры были, а теперь ровные — такие хоть бочком катись», — сказал он.

Архимандрит уверяет, что реставрировали и храмы, и их части.

«Вот иконостас. Вы посмотрите на эту позолоту. Позолота, которую принимали, была такая как в Святой Софии — не знаю, что там хранят — ну точно пыль 19 века хранят — что не постыдились так называемый объединительный собор проводить на фоне той страшной позолоты, что даже трещины прямо до самого дереву. В 90-х годах капитально была проведена реставрация иконостаса», — сказал Поликарп.

Он заверил, что все это может увидеть любой посетитель лавры.

«И кто нам может сказать, что мы не храним нашу святыню и что мы не патриоты? Так вот я наших оппонентов разочарую: мы свою степень патриотизма проявляем, и мы в свою святыню все пожертвования человеческие вкладываем — и все это вы можете прийти и увидеть», — сказал архимандрит.

«Мы никуда отсюда уезжать не собираемся, и вывозить святыни и Лаврскую большую колокольню через Днепр тащить в Москву не собираемся», — подытожил представитель УПЦ.