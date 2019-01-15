В УПЦ заявили, что никуда из Лавры уезжать не собираются

Украинская православная церковь (Московского патриархата) не намерена уезжать из Киево-Печерской лавры или вывозить святыни в Россию. Об этом на брифинге 15 января заявил архимандрит Поликарп.
«Никуда мы не собираемся уезжать из нашей святыни — ни в России, никуда, потому что мы украинцы, мы живем на своей земле, молимся за свой народ и за свою страну, чтобы Господь ее благословлял», — цитирует его УП.
Поликарп добавил, что лавру УПЦ получила в ужасном состоянии, но понемногу привела ее в порядок.
«Запущены храмы были страшно. То состояние, в котором была наша святыня в 88 году и сейчас — как небо и земля. И дорожки, по которым мы ходим — раньше сплошные боюры были, а теперь ровные — такие хоть бочком катись», — сказал он.
Архимандрит уверяет, что реставрировали и храмы, и их части.
«Вот иконостас. Вы посмотрите на эту позолоту. Позолота, которую принимали, была такая как в Святой Софии — не знаю, что там хранят — ну точно пыль 19 века хранят — что не постыдились так называемый объединительный собор проводить на фоне той страшной позолоты, что даже трещины прямо до самого дереву. В 90-х годах капитально была проведена реставрация иконостаса», — сказал Поликарп.
Он заверил, что все это может увидеть любой посетитель лавры.
«И кто нам может сказать, что мы не храним нашу святыню и что мы не патриоты? Так вот я наших оппонентов разочарую: мы свою степень патриотизма проявляем, и мы в свою святыню все пожертвования человеческие вкладываем — и все это вы можете прийти и увидеть», — сказал архимандрит.
«Мы никуда отсюда уезжать не собираемся, и вывозить святыни и Лаврскую большую колокольню через Днепр тащить в Москву не собираемся», — подытожил представитель УПЦ.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016