Александр Усик признан боксером года по версии WBC

Всемирный боксерский совет (WBC) назвал Александра Усика лучшим боксером 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба организации.
В 2018 году Усик одержал три победы в трех поединках. В июле он победил россиянина Мурата Гассиева в финале первого розыгрыша Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) и стал абсолютным чемпионом мира, завоевав пояса WBC, Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в весе до 90,71 кг. В полуфинале, который прошел в январе, Усик победил латвийца Майриса Бриедиса.
В ноябре Усик защитил звание абсолютного чемпиона мира, оказавшись сильнее британца Тони Белью. Усик одержал победу нокаутом в восьмом раунде.
Всего в активе 32-летнего спортсмена 16 побед (12 нокаутом) в 16 поединках.
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