Зеленский собирается выставить счет России и вступить в НАТО

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский считает, что агрессор должен возместить Украине нанесенные войной убытки и выступает за проведение референдума о вступлении страны в НАТО.

«Перед гарантами по Будапештскому меморандуму и партнерами из ЕС мы будем ставить вопрос поддержки Украины в стремлении завершить войну, вернуть временно оккупированные территории и заставить агрессора возместить нанесенный ущерб. Сдача национальных интересов и территорий не может быть предметом никаких переговоров», — говорится в предвыборной программе Зеленского, которую цитирует Интерфакс-Украина.

Также он заявляет о намерениях провести в Украине референдум по вопросу вступления в НАТО. «Движение Украины в НАТО и другие безопасностные объединения — залог нашей безопасности, в которую я верю, и которая должна получить подтверждение путем всеукраинского референдума», — отмечается в программе кандидата.

Зеленский отмечает, что армия должна быть «престижной службой, где полученные навыки и знания будут успешно применены и в реальном секторе экономики», а бюджет на армию должен перестать быть «кормушкой» для «кабинетных генералов», а должен обеспечить достойные условия службы и развитие солдата. «Мое задание сделать так, чтобы зарплата военнослужащих была на уровне НАТОвских стандартов», — отмечает он.

«Органы правопорядка должны прекратить заниматься экономическим давлением на бизнес и вернуться к выполнению своих прямых обязанностей по обеспечению безопасности граждан. Время вернуть доверие к правоохранительным органам, которое мы лелеяли в начале реформы. СБУ не будет заниматься экономическими преступлениями», — говорится в программе Зеленского.