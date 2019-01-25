Зеленский показал свое имущество и доходы

Руководитель студии «Квартал 95», подавший в пятницу в ЦИК документы на регистрацию кандидатом в президенты, Владимир Зеленский задекларировал за 2017 год 7,3 млн. гривен доходов, а его жена около 800 тыс. гривен. Об этом свидетельствует информация из его электронной декларации.

Доход получен от занятия предпринимательской деятельностью, процентов от сбережений, предоставления имущества в аренду, гонораров и зарплаты.

В банках Зеленский держит 434 тыс. долларов (в основном в Приватбанке в Латвии), 132 евро и 1,2 млн. гривен. У его жены — 8,7 тыс. долларов на банковских счетах. Наличными шоумен держит 285 тыс. долларов, 50 тыс. евро и 220 тыс. гривен.

В собственности у Зеленского с 2008 года дом в селе Иванковичи Киевской области площадью 353 м² с земельным участком 1200м². Также с 2006 года он владеет квартирой в Киеве площадью 132м² и двумя парковочными местами. Также он является совладельцем еще двух квартир в Киеве (255 и 199м²).

Его жена с 2014 года владеет квартирой в Киеве (284м²). Зеленский также задекларировал квартиру (130м²) жены и парковочное место в аннексирована Крыму (Ялта).

Вместе с женой Зеленский с 2014 года арендуют квартиру в Великобритании (92 м²).

В октябре 2016 они получили квартиру в Киеве (270 м²), владельцем которой является кипрская компания «Aldorante Limited».

Из ценного имущества Зеленский имеет наручные часы Roleх, Breguet, Bovet, Piaget, Tag Heuer, а его жена — часы Breguet, а также серьги и кольцо с бриллиантами Graff.

С 2016 г. Зеленский владеет автомобилем Land Rover стоимостью 4,7 млн. грн, его жена с 2014 года владеет Mercedes-Benz S класса по 1,8 млн. грн.

Зеленский задекларировал корпоративные права на «Киноквартал», «Студия Квартал-95». Также он является совладельцем «Продюсерского центра «Лига смеха», «Анимационная студия 95», «Квартала ТВ», «Студии квартал 95», «Фиш-хаус», «Инвест анима», «Гауди студио» и «Квартал-концерта» .

Зеленский является конечным бенефицаром «Киноквартал», «Vilhar Holdings Limited» на Кипре и «Megiritano Ventures Ltd» на Британских Виргинских островах, а совместно с женой — «Квартала 95», «Aldorante Limited» на Кипре, «Film Heritage inc» в Белизе и «San Tommaso SRL» в Италии.

После подачи документов для регистрации кандидатом в президенты Зеленский заявил возле ЦИК, что у него рекордная и откровенная декларация.

«Я показал все, что у меня есть. Почему так много? Потому что я честный человек, потому что я бизнесмен, потому что я очень много сделал вместе с моими партнерами ... А вам нравится, когда у людей маленькие декларации? А я считаю, что надо быть открытыми», — заявил политик.