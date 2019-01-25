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В Украине уже зарегистрированы 20 кандидатов в президенты

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В Украине уже зарегистрированы 20 кандидатов в президенты

Лидер Социалистической партии Украины Илья Кива зарегистрирован кандидатом в президенты Украины на выборах 31 марта.

Как передает «Интерфакс-Украина», соответствующее решение было принято на заседании Центральной избирательной комиссии Украины в пятницу вечером.

Таким образом, ЦИК зарегистрировала уже 20 кандидатов в президенты Украины.

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Рекордное количество кандидатов, которые баллотировались на выборах президента, было в 2004 году, когда их было 24. В выборах президента Украины 2014 года участвовал 21 кандидат.

Илья Кива, Выборы-2019
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Пятница, 25 января 2019
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