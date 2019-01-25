Злочевский оформляет на свой оффшор землю в порту «Южный»

Бывший министр экологии в правительстве времен Виктора Януковича Николай Злочевский переоформляет права на ранее приобретенные его структурами земельные участки вокруг причала № 38 в морском порту «Южный». Об этом свидетельствуют материалы Антимонопольного комитета, сообщает enkorr.
В АМКУ поступило обращение от одной из основных компаний Злочевского Brociti Investments Limited о намерении приобрести контроль над другой кипрской компанией — Serfilana Commercial LTD. Этот вопрос был вынесен на рассмотрение комитета 24 января.
На Brociti Investments Limited зарегистрирован основной бизнес Злочевского — газодобывающая компания Burisma.
Serfilana Commercial LTD по состоянию на январь 2019 г. владеет 4 украинскими компаниями — ООО «Компания Агростиль», «Компания Техагро», «Техагро-Инвест» и «Инвестиционная компания Агропром». Это 4 из 5 структур из окружения Злочевского, которые летом 2014 г. приобрели/взяли в аренду 80 га земли вокруг причала № 38 морпорта «Южный» под размещение сооружений «морского транспорта».
Serfilana Commercial оформила контроль над этими компаниями два месяца назад — в ноябре 2018 г.
В марте 2018 г. появилась информация о возможном строительстве структурами Николая Злочевского нефтеперевалочного комплекса в порту «Южный».
В пресс-службе Администрации морских портов Украины тогда подтвердили, что причал № 38 пригоден для обустройства нефтетерминала.
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