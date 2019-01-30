В Николаеве местный житель расстрелял супружескую пару прямо у здания суда

В среду днем в Ингульском районе Николаева у здания Ленинского районного суда местный житель смертельно ранил из огнестрельного оружия супругов, после чего был задержан сотрудником полиции на месте преступления, сообщил агентству «Интерфакс-Украина» пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.
По его словам, ЧП произошло около 15:00. «Женщина погибла на месте происшествия, мужчина в карете „скорой помощи“. Благодаря оперативным действиям злоумышленник был задержан оперативным сотрудником Ингульского отдела полиции», — рассказал Я.Тракало.
В настоящее время правоохранители проводят следственные действия, на месте происшествия находится все руководство Николаевского главка полиции во главе с начальником ГУНП Николаевской области Александром Анохиным.
«Предварительная квалификация — статья 115 часть 2 Уголовного кодекса Украины», — проинформировал пресс-секретарь Нацполиции Украины.
Часть 2 ст.115 УК Украины — умышленное убийство двух и более лиц, что наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества в случае, если умышленное противоправное причинение смерти другому человеку было совершено из корыстных побуждений.
Ранее о том, что в Николаеве в среду возле здания «Космос Плаза» на ул.Космонавтов, где расположен Ленинский районный суд, неизвестный открыл огонь из охотничьего карабина «Сайга» по мужчине и женщине, вследствие чего обе жертвы скончались, сообщило местное интернет-издание «Новости-N».
При этом издание, ссылаясь на имеющиеся в своем распоряжении данные, пишет, что у стрелявшего был сообщник, которому удалось скрыться. «В Николаеве объявлен план „Перехват“. Разыскивается микроавтобус „Мерседес Вито“, на котором скрылся подозреваемый», — говорится в заметке.
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