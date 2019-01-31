WSJ написала о планах США вытеснить РФ и КНР из Латинской Америки

Попытки отстранить от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро являются первым шагом в выполнении плана администрации США по укреплению контроля над регионом и ослаблению в нем влияния РФ и Китая. Об этом говорится в статье, опубликованной в среду в газете The Wall Street Journal.

По словам источников издания, «попытка администрации Трампа отстранить от власти президента Венесуэлы стала начальным этапом в новой стратегии по укреплению влияния США на Латинскую Америку». Как констатируется в публикации, дальнейшие действия Вашингтона, вероятно, будут направлены на Кубу, а также на то, чтобы «ограничить недавние посягательства в регионе со стороны России, Ирана и Китая».

«Хотя Вашингтон давно выступал с критикой Мадуро и его предшественника Уго Чавеса, в администрации Трампа много чиновников, которые давно уверены, что Куба представляет более серьезную угрозу с точки зрения национальной безопасности, — отмечается в материале. — Они указывают на разведывательные операции Кубы в США и на ее попытки распространять антиамериканские настроения в других латиноамериканских государствах. В администрации нацелены на разрыв связей между Венесуэлой и Кубой, а также на то, чтобы добиться краха режимов в обеих странах». Как отмечается в публикации, Венесуэла и Куба в свете попыток изолировать их наращивают связи с РФ, Китаем и Ираном, что вызывает недовольство Вашингтона.

По сведениям издания, в разработке указанной стратегии администрации Трампа в течение последних двух лет участвовал Маурисио Клавер-Кароне, курирующий отношения с Латинской Америкой в аппарате Совета национальной безопасности. Кроме того, на составление данных планов оказали большое влияние сенатор Марко Рубио и член Палаты представителей Конгресса США Марио Диас-Баларт. Оба являются республиканцами и представляют штат Флорида.

«После Венесуэлы и Кубы официальные лица США обратят внимание на Никарагуа», — говорится в публикации. В ней констатируется, что ранее Госдепартамент неоднократно выступал с критикой в отношении этого государства.