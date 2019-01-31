Страны Европы создали компанию для расчетов с Ираном в обход санкций США

Правительства Германии, Франции и Великобритании зарегистрировали компанию INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges — Инструмент поддержки торговых расчетов) для поддержки торговых отношений европейских стран с Ираном в обход санкций США. Об этом сообщает в четверг немецкий телеканал ARD.
По информации канала, штаб-квартира организации будет располагаться в Париже, а возглавит ее гражданин Германии, имеющий опыт в банковской сфере. Председателем наблюдательного совета, который будет состоять из представителей МИД каждой из трех стран, станет британец.
Любое государство ЕС также сможет направить своего представителя в совет.
ЕС объявил о намерении создать механизм финансовых транзакций для поддержки торговых отношений с Ираном в обход санкций США осенью прошлого года. Предполагалось, что он начнет действовать уже в декабре 2018 года. Механизм должен гарантировать международные финансовые транзакции между Ираном и странами ЕС вне зависимости от действия санкций США.
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий — сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер Соединенных Штатов и Евросоюза. Остальные участники соглашения не одобрили выход США из соглашения и остались приверженными прежним договоренностям.
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