Премьер Японии подтвердил, что уходит в отставку

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подтвердил, что уходит в отставку со своего поста в связи с ухудшением состояния здоровья. С таким заявлением он выступил в пятницу на пресс-конференции в Токио.
«Для политика самое важное — демонстрировать результат. Ради этого результата я прикладывал все силы эти семь лет и восемь месяцев. Политик не может допустить ошибок, связанных с тем, что его здоровье находится не в оптимальном состоянии. Я складываю с себя полномочия премьер-министра», — сказал он.
Абэ напомнил, что 13 лет назад он также был вынужден уйти в отставку из-за состояния здоровья. «В этом году в июне на обследовании подтвердилось, что заболевание вновь обострилось», — добавил он.
Синдзо Абэ находится во главе Либерально-демократической партии и на посту премьера с декабря 2012 года. В этом месяце он стал абсолютным рекордсменом по длительности непрерывного пребывания на премьерском посту за всю историю Японии Выборы нового председателя ЛДП, как ожидается, пройдут в сентябре. На практике премьер-министром обычно становится глава правящей партии после голосования в парламенте.
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