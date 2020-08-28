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Премьер-министр Японии намерен подать в отставку

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Премьер-министр Японии намерен подать в отставку

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен подать в отставку из-за ухудшающегося состояния здоровья. Об этом в пятницу сообщило японское общественное телевидение.

Отмечается, что глава правительства уже принял соответствующее решение. Ожидается, что сам Абэ может объявить о нем на специальной пресс-конференции, которая пройдет в пятницу в 17:00 по местному времени (11:00 по Киеву).

После отставки, если она действительно состоится, правящая в стране Либерально-демократическая партия (ЛДП) должна будет в парламенте утвердить кандидатуру нового премьер-министра. В настоящее время ЛДП и ее союзники имеют большинство в обеих палатах национального парламента, что позволит утвердить кандидатуру нового главы правительства без каких-либо преград со стороны оппозиции.

За последние две недели премьер-министр Японии дважды посетил больницу для проведения обследований, что подогрело слухи об ухудшении его здоровья. В начале августа в японском еженедельнике Flash появилась информация, что Абэ 6 июля стало плохо в его рабочем кабинете. Источники издания утверждали, что у премьера была рвота с кровью. После этого в его графике был пятичасовой пробел. Кроме того, глава правительства Японии в последнее время достаточно рано возвращается в свой дом в районе Томигая. В то же время сам Абэ ранее заявлял журналистам, что чувствует себя хорошо, а обследования проходил исключительно для того, чтобы удостовериться в положительном состоянии своего здоровья. В 2007 году у главы японского кабмина были проблемы с кишечником, из-за болезни он подал в отставку, и его первый премьерский срок продлился всего год. Тогда сообщалось, что он переболел язвенным колитом.

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В этом месяце Синдзо Абэ установил рекорд по непрерывной длительности пребывания на посту главы правительства за всю историю Японии. В общей сложности он непрерывно возглавляет кабинет 2 799 дней с момента начала его второго премьерского срока в декабре 2012 года. В ноябре 2019 года Абэ уже занял первое место по длительности пребывания на посту премьера Японии за всю историю страны.

Япония, Синдзо Абэ
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