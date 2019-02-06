Трамп подтвердил дату и место новой встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что планирует встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном во Вьетнаме в конце февраля. Об этом он сообщил во время ежегодного послания Конгрессу, передает Bloomberg.

«Многое еще предстоит сделать, но мои отношения с Ким Чен Ыном хорошие. Председатель Ким и я снова встретимся 27и 28 февраля во Вьетнаме», — сказал он.

Ранее о том, что американский президент встретится с северокорейским лидером во Вьетнаме, сообщало издание Politico со ссылкой на источники.

Первый саммит Дональда Трампа и Ким Чен Ына прошел 12 июня 2018 года в Сингапуре. Тогда лидеры США и КНДР подписали соглашение, которое предусматривает денуклеаризацию Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности с американской стороны. В январе текущего года Белый дом сообщил, что новый саммит глав США и КНДР намечен на конец февраля.