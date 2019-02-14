Нацбанк снизил курс гривны

Национальный банк Украины на четверг, 14 февраля, ослабил официальный курс гривны на 9 копеек - до 27,0928 грн за доллар против 27,0075 грн за доллар в среду. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 30,6284 грн против 30,5077 грн накануне.