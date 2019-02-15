В Испании распустили парламент – будут досрочные выборы

Премьер-министр Испании Педро Санчес в пятницу, 15 февраля, принял решение о роспуске парламента и проведении досрочных выборов, сообщает испанская газета El Pais. Объявлению предшествовало совещание с правительством.

В среду, 13 февраля, депутаты не приняли представленный правительством проект бюджета. Против проголосовал 191 депутат, 158 выступили за, один воздержался; всего в испанском парламенте 350 депутатов. Бюджет предусматривал расходы в размере €473 млрд в текущем году.

«Выбирая между тем, чтобы не делать ничего и продолжать работать без бюджета, и тем, чтобы дать слово испанцам, я выбрал второе», — заявил премьер в телевизионном обращении в пятницу.

Санчес возглавляет правительство меньшинства с июня 2018 года. У Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), лидером которой он является, в парламенте 84 из 350 мест. Новое правительство социалистов было сформировано после того, как прежнее, действовавшее с 2011 года, во главе с лидером Народной партии Мариано Рахоем получило в парламенте вотум недоверия.

Отставка кабинета Рахоя стала следствием так называемого дела Гюртель. Оно было связано с масштабным подкупом политиков Народной партии бизнесменами. По данным следствия, которое вело это дело с 2009 года, речь шла о масштабной теневой системе, включавшей взяточничество, нелегальное финансирование политиков и уход от налогообложения. В 2011 году издание Publico писало, что ущерб экономике страны составил €120 млн по самым консервативным подсчетам.

Депутаты Народной партии, а также двух каталонских объединений высказались против бюджета, лидер партии Пабло Касадо назвал голосование по бюджету «де-факто голосованием о доверии» премьер-министру, которое тот утратил.

Согласно опубликованному 12 февраля опроса общественного мнения социалисты немного опережают Народную партию в рейтинге. За первых готовы голосовать 23,7% опрошенных, за вторую — 23,1%.