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Китай намерен построить первую космическую электростанцию

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КНР планирует запустить испытательную солнечную станцию до 2025 года. Накапливаемая ею энергия будет передаваться на Землю при помощи микроволнового или лазерного луча. Об этом сообщает Naked Science.

«Китайская академия космических технологий работает над созданием орбитальной электростанции, которая будет собирать солнечную энергию в космосе и передавать ее на Землю. Станция сможет накапливать солнечную энергию, даже когда на Земле будет облачная погода или ночь, ведь ее фотоэлектрическая батарея будет парить вне зоны досягаемости земной погоды», — говорится в сообщении.

Планируется, что станция расположится на высоте 36 тысяч километров над Землей и будет вращаться по орбите вокруг нее.

КНР планирует запустить тестовую станцию до 2025 года.

Самая большая проблема для парящей электростанции — способ передачи полученной энергии из космоса на Землю. Ученые, стоящие за проектом, активно работают над решением этой проблемы. Однако сейчас задача состоит в том, чтобы батареи в космосе накапливали солнечную энергию, а затем передавали электричество в установку на Земле при помощи микроволнового или лазерного луча.

Из этой установки электричество впоследствии может быть использовано так же, как если бы оно было получено традиционными, земными способами.

Если запуск пройдет успешно и передающий энергию луч будет работать как следует, ученые из Китая намереваются испытать и запустить более крупные и мощные установки в течение 2050-х годов.

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Также, помимо отправки на Землю чистой энергии, электростанция могла бы обеспечивать энергией миссии в далеком и глубоком космосе — при условии, что луч будет достаточно точным, чтобы попадать по их аппаратам.

Источник

космос, электростанция
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