Войти
Полиция просит кандидатов в президенты верифицировать свои аккаунты в соцсетях
выборы
Полиция просит кандидатов в президенты верифицировать свои аккаунты в соцсетях
Туск заявил о высокой репутации Порошенко в Европе
позиция
Туск заявил о высокой репутации Порошенко в Европе

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

позиция
RSS

Отчет Гройсмана содержит ряд манипуляций, - экономист

477

Отчет премьер-министра Владимира Гройсмана относительно деятельности правительства прошлый год содержит ряд манипуляций. Об этом заявил экономист Виктор Скаршевский в эфире онлайн-студии «CapitalTV» ее ведущего Дмитрия Джангирова.

Так, по словам эксперта, премьер заявил о росте зарплат в три раза.

«Было 50 долларов, а сейчас 150 долларов. Но здесь прямая манипуляция в том, что надо сравнивать не с 2016 годом, когда уже в 2014-2015 гг. произошла мощная инфляция и девальвация, а с 2013-м», — пояснил эксперт, добавив, что минимальная зарплата в 2013 году превышала 152 доллара.

По словам Скаршевского, нужно также учитывать, что если в 2013 году к минимальной зарплате были привязаны все соцвыплаты из бюджета, то в 2017 году правительство Гройсмана отвязало эти выплаты от минимальной зарплаты и привязало к прожиточному минимуму.

«А теперь смотрим на уровень прожиточного минимума. В 2013 году он составлял 150 долларов, а сейчас — 67 долларов, то есть более чем в два раза меньше. Вот и весь результат деятельности нынешней власти», — сказал экономист.

Также он прокомментировал заявление премьер-министра о том, что экономика растет 12 кварталов подряд.

Скаршевский отметил, что это утверждение правдиво — мизерный рост действительно наблюдается, но причинами этого являются высокие мировые цены на руду, метал и зерно.

Читайте также: «Северный поток — 2»: США не отступают

Эксперт отметил, что, согласно статистике, последние 25 лет рост украинской экономики полностью зависим от мировых цен на эти основные направления экспорта.

«То есть Гройсману повезло с тем, что сложилась хорошая внешнеэкономическая конъюнктура. Также ему пару раз повезло с погодой, благодаря чему имеется высокий урожай зерновых», — резюмировал экономист.

Дмитрий Джангиров, Виктор Скаршевский
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 20 февраля 2019
Вторник, 19 февраля 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О росте ВВП и «интенданте королевских финансов»

Министр финансов Оксана Маркарова рассказала о том, как ускорять рост ВВП. Ну сплошной «комсомол» – план по валу, вал по плану. Главное, чтобы были амбициозные планы, и чтобы под шумок этих планов можно было кому-то «осваивать бюджеты», а кому-то пиариться. А какие будут среднесрочные последствия (не говоря уж о долгосрочных), в чем цель этих синтетических цифр, свидетельствуют ли они о качестве развития экономики – практические никому из чиновников и мейнстримных экономистов не интересно.
Владислав Старинец
Владислав Старинец
независимый экономист

Почему молчит Зеленский

Зеленский, примерив на себя маску «не Петя, не Юля», может её в одночасье и потерять, если совершит нечто, идущее вразрез с ожиданиями электората. К тому же по нему будет бить «тяжёлая артиллерия» штаба ПАПа, всерьёз опасающегося поражения от шоумена.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О нацгосударстве и промполитке

Не надо спасать неспасаемое - национальное государство и его промышленную политику. Люди устали от национальных государств и их политики, которая практически всегда приводит к войне (правда, редкой в последнее время). Люди уже не хотят лишений, поэтому постоянно эмансипируются от государства, политиков, соотечественников и пр. Национальное государство умерло. И не надо гальванизировать его труп.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016