Отчет Гройсмана содержит ряд манипуляций, - экономист

Отчет премьер-министра Владимира Гройсмана относительно деятельности правительства прошлый год содержит ряд манипуляций. Об этом заявил экономист Виктор Скаршевский в эфире онлайн-студии «CapitalTV» ее ведущего Дмитрия Джангирова.

Так, по словам эксперта, премьер заявил о росте зарплат в три раза.

«Было 50 долларов, а сейчас 150 долларов. Но здесь прямая манипуляция в том, что надо сравнивать не с 2016 годом, когда уже в 2014-2015 гг. произошла мощная инфляция и девальвация, а с 2013-м», — пояснил эксперт, добавив, что минимальная зарплата в 2013 году превышала 152 доллара.

По словам Скаршевского, нужно также учитывать, что если в 2013 году к минимальной зарплате были привязаны все соцвыплаты из бюджета, то в 2017 году правительство Гройсмана отвязало эти выплаты от минимальной зарплаты и привязало к прожиточному минимуму.

«А теперь смотрим на уровень прожиточного минимума. В 2013 году он составлял 150 долларов, а сейчас — 67 долларов, то есть более чем в два раза меньше. Вот и весь результат деятельности нынешней власти», — сказал экономист.

Также он прокомментировал заявление премьер-министра о том, что экономика растет 12 кварталов подряд.

Скаршевский отметил, что это утверждение правдиво — мизерный рост действительно наблюдается, но причинами этого являются высокие мировые цены на руду, метал и зерно.

Эксперт отметил, что, согласно статистике, последние 25 лет рост украинской экономики полностью зависим от мировых цен на эти основные направления экспорта.

«То есть Гройсману повезло с тем, что сложилась хорошая внешнеэкономическая конъюнктура. Также ему пару раз повезло с погодой, благодаря чему имеется высокий урожай зерновых», — резюмировал экономист.