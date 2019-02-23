В Индии работники «отметили» получение зарплаты – почти сто погибших

Не менее 89 человек погибли в результате отравления некачественным алкоголем на северо-востоке Индии. Об этом в субботу сообщило агентство DPA со ссылкой на официальный источник.

Ранее СМИ сообщали о 50 погибших и 50 госпитализированных.

По данным полиции, жертвами стали в основном работники чайных плантаций в штате Ассам. Они употребляли некачественный ликер, в составе которого был метанол. Работники употребляли спиртные напитки, отмечая получение зарплаты. Владелец предприятия, изготовившего алкоголь, и еще четыре человека задержаны.

Напомним, что в начале февраля в штатах Уттар-Прадеш и Уттаракханд на севере Индии после употребления некачественного спиртного погибли более 110 человек.