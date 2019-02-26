Интерес телезрителей к «Оскару» вырос впервые за четыре года

Телевизионный рейтинг вручения «Оскара» вырос после худших показателей трансляции премии в 2018 году. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Аудитория воскресной трансляции вручения наград киноакадемии США выросла на 12% по сравнению с 2018 годом.

При этом отмечается, что последний «Оскар» оказался короче предыдущих из-за отсутствия ведущего. Как указывает издание The Hollywood Reporter, вокресная трансляция шла 3 часа 13 минут и оказалась на 41 минуту меньше, чем в 2018 году.

По данным телерадиокомпании ABC, вручение премии смотрели 29,6 млн человек по сравнению с 26,5 млн годом ранее.

Как отмечает агентство, повышение рейтинга является одним из редких успехов телевидения на фоне общего кризиса индустрии. Даже такие громкие события как Super Bowl продолжают терять аудиторию.

Начиная с 2014 года телеаудитория «Оскаров» постоянно снижалась.

Церемония вручения кинопремии «Оскар» в 91-й раз прошла в Лос-Анджелесе 24 февраля. Лидером по числу наград стал фильм «Богемская рапсодия» режиссера Брайана Сингера — он завоевал четыре золотых статуэтки. По три «Оскара» получили фильмы «Рома» режиссера Альфонсо Куарона, «Черная пантера» Райана Куглера и «Зеленая книга» Питера Фаррелли.

Последняя картина выиграла главный «Оскар» — в номинации «Лучший фильм», а также получила награду за оригинальный сценарий.