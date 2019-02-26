Американских журналистов задержали прямо во время интервью с Мадуро и выслали из страны

Съемочную группу испаноязычного американского телеканала Univision, которая проводила интервью с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и была задержана, депортируют из страны, говорится в заявлении Univison.

Как отмечает канал, охрана Мадуро после освобождения не вернула журналистам записи интервью и их личные вещи. Univision также опубликовало видео, которое интервьюер Хорхе Рамос показал Мадуро и после которого президент прервал разговор, а журналистов задержали. На записи молодые люди в Венесуэле достают остатки еды из мусоровоза. Журналисты были задержаны в президентском дворце в Каракасе более чем на два часа.

О задержании шестерых журналистов Univision во время интервью с Мадуро стало известно ранее 26 февраля — об этом телеканал сообщил на своей странице в Twitter. Отмечалось, что Мадуро «не понравились вопросы» журналистов, у них также конфисковали техническую аппаратуру.

В ответ на официальный протест, направленный Univision, министр информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что раньше правительство страны приветствовало журналистов в президентском дворце, однако теперь «не поддерживает дешевые шоу». Журналисты были освобождены после официального требования Госдепартамента США.