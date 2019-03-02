В украинской армии по контракту служат почти 25 тысяч женщин

В Вооруженных силах Украины почти 25 тысяч женщин на сегодня проходят службу по контракту. Об этом говорится в сообщении пресс-службы миссии Украины при НАТО. Из этого числа женщин-военнослужащих лишь три тысячи работают на офицерских должностях. В целом в рядах ВСУ служат и работают более 55 тысяч женщин.

В миссии Украины при НАТО отмечают, что в 2016 году произошло расширение перечня должностей для женщин солдатского, сержантского и старшинского состава на 63 позиции — впервые в украинской истории. Это приблизило Украину к стандартам НАТО.

Напомним, по данным Министерства обороны, на военную службу с начала 2018 года в ряды Вооруженных сил Украины принято более 27 тыс. контрактников. В частности — 1,7 тыс. офицеров.