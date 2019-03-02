Создатель «Новичка» пояснил, почему выжили Скрипали

Советский ученый Вил Мирзаянов, который участвовал в создании химических отравляющих веществ нервно-паралитического действия «Новичок», объяснил, почему бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия не погибли. Об этом Мирзаянов написал в Facebook.
«Хочу окончательно пояснить на ФБ причину нелетальной концентрации новичка на ручке двери. Судя по опубликованной схеме флакончика, который использовали террористы, внутри флакончика наверху находился изолированный отсек, где, по словам английских специалистов, находился новичок», — отметил химик.
По его мнению, для безопасного провоза флакончика был использован вариант бинарного оружия. Т.е. в верхней изолированной части флакончика находился один из компонентов для экспрессного синтеза «Новичка», а не чистый агент.
Перед разбрызгиванием нужно было протолкнуть иглу через этот изолированный отсек и несколько раз встряхивать флакончик для полного и быстрого синтеза новичка.
«Видимо, второпях террорист не стал встряхивать многократно флакончик, да и температура воздуха была в этот день низкой, что привело к созданию во флакончике на это время низкой концентрации новичка. Таким образом на дверную ручку была нанесена отностительно низкая, т.е. нелетальная концентрация новичка», — написал Мирзаянов.
Когда флакончик нашла британка Дон Стерджесс, реакция синтеза «Новичка» должна была завершиться полностью, поэтому женщина погибла, добавил ученый.
Напомним, что 4 марта 2018 года бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в британском Солсбери и госпитализированы с отравлением неизвестным веществом, которое впоследствии идентифицировали как нервный реагент «Новичок» российского происхождения.
Позднее, 30 июня, произошло отравление «Новичком» двух человек в соседнем городе Эймсбери. Мать троих детей Дон Стерджесс умерла, её партнер — 45-летний Чарли Роули выжил.
Британские власти официально обвинили Россию в причастности к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом «Новичок».
5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на Скрипалей. Британская разведка установила, что подозреваемые — «Александр Петров» (настоящее имя Александр Мишкин) и «Руслан Боширов» (настоящее имя Анатолий Чепига) — офицеры ГРУ.
Позднее расследователи The Insider и Bellingcat опубликовали фотографию третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей — сотрудника ГРУ «Сергея Федотова», настоящее имя которого Денис Сергеев.
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