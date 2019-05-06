Саакашвили уверяет, что не претендует ни на никакие должности в Украине

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что не претендует ни на какие должности в Украине, однако хочет вернуться в страну, чтобы «консультировать молодежь» и читать лекции.

«Сейчас все решает народ Украины, и сейчас есть новый президент, который очень много интересных вещей говорит и очень много здравого смысла (показывает — Ред.), и ему надо помогать. Сейчас главную свою цель я вижу в том, чтобы помогать ему в осуществлении тех обещаний, насколько я смогу. Я могу только советом поделиться, и я никаких должностей в Украине, естественно, не ищу и не собираюсь их занимать», — сказал Саакашвили в интервью польскому телеканалу «Белсат».

Он добавил, что будет ждать, когда новоизбранный президент Владимир Зеленский официально вступит в свою должность, чтобы вновь поднять вопрос о том, чтобы ему разрешили въехать в Украину. «Я хочу быть, во-первых, среди своих друзей в Киеве. Во-вторых, мне кажется, что сейчас придет огромное поколение новых людей в украинскую политику, молодежь. Их надо готовить, их надо консультировать, им надо лекции читать», — отметил политик, подчеркнув, что он бы с удовольствием это делал.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда президент Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив ему гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.

В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В феврале 2018 года власти выслали Саакашвили в Польшу. Пограничная служба запретила Саакашвили въезд в Украину до 2021 года.

После выборов в апреле, которые выиграл Зеленский, Саакашвили заявил о намерении вернуться в страну.