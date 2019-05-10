Госсекретарь США посетит Россию с 12 по 14 мая

Государственный секретарь США Майкл Помпео отправится с визитом в Москву и Сочи с 12 по 14 мая, где у него запланированы переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и где он планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Госдепартамента.
«Госсекретарь Помпео отправится в Сочи, в Россию, 14 мая и встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и президентом Владимиром Путиным, чтобы обсудить целый ряд двусторонних и многосторонних вызовов», — отмечается в документе.
13 мая Помпео встретится в Москве с сотрудниками посольства США, представителями американского делового сообщества и американскими студентами.
«Госсекретарь Помпео возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата», — сообщил также Госдепартамент.
Как говорилось в распространенном в среду сообщении российского МИД, Лавров обсудит с Помпео во время его визита в РФ двусторонние отношения, ситуацию в Венесуэле, Сирии и в Украине. Договоренность о встрече в Сочи была достигнута на переговорах глав дипведомств 6 мая в Рованиеми на полях Арктического совета. Лавров тогда выразил мнение, что ему и Помпео удалось сделать неплохой шаг вперед в развитие телефонной беседы президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, которая состоялась 3 мая по инициативе американской стороны.
В Кремле не исключили, что Помпео в Сочи встретится с президентом России.
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