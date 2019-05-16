Рада назначила дату инаугурации Зеленского

Верховная Рада через три с половиной недели после выборов назначил инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского на 20 мая. Такое решение на заседании в четверг поддержали 315 парламентариев при необходимо минимуме в 226 голосов.

Торжественное заседание Верховной Рады, посвященное приведению к присяге новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, начнется в 10:00 в сессионном зале парламента.

Напомним, что в Раде ранее были зарегистрированы семь постановлений о проведении инаугурации Зеленского: 17, 19, 20, 26 и 28 мая, а также 1 июня.

Сам Зеленский настаивал на приведении его к присяге именно 19 мая, считая, что действующие власти пытаются оттянуть дату инаугурации, чтобы лишить его права роспуска Верховной рады в законодательные сроки.